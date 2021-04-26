Спасатели ликвидировали лесные пожары площадью более 10 тыс. га в России

Москва, 26 апреля. За последние сутки спасатели потушили лесные пожары площадью более 10 тысяч га в российских регионах.

Из-за огромного количества лесных пожаров в 71 субъекте России действует пожароопасный режим, в 31 субъекте установлен особый пожароопасный режим, сообщает ТАСС по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.04.2021 в России ликвидировано 96 лесных пожаров на площади 10 117 га. На 00:00 по Москве 26.04.2021 на территории Российской Федерации действовало 37 лесных пожаров на площади 4365 га, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщили в пресс-службе.

Забайкальский край стал лидером по количеству пожаров в России, специалисты зафиксировали 13 очагов на площади 242 га. Самая большая площадь зафиксирована в Хабаровском крае — два пожара на площади 1732 га.

Недавно также стало известно, что спасательные службы потушили пожар около барнаульского поселка Фирсово. Судя по всему, загорелась прошлогодняя трава, после чего огонь охватил значительную площадь, дым было видно за несколько километров.