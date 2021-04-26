Ветеран из США назвал страх перед СССР одной из причин создания NASA

Вашингтон, 26 апреля. США начали испытывать страх перед техническим превосходством СССР после запуска советскими специалистами первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1».

Помимо ужаса перед техническим мастерством, американцы испытывали опасения перед духом советских людей, рассказал ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

«Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов, непосредственно привел к созданию NASA, перераспределению ресурсов в ракетостроении», — отметил он.

После запуска у США появилась необходимость компенсировать отставание от достижений СССР, поэтому правительство начало активно продвигать оборону, программы и проекты в разных сферах, в которых Советский Союз уже преуспел.

Однако сократить разрыв оказалось нелегко. Сразу после запуска СССР совершил еще несколько подвигов в освоении космического пространства: удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.

Изменить положение дел удалось лишь после того, когда американской разведке удалось получить данные по поводу советского космического аппарата «Луник». Только тогда удалось начать планировать усилия, при этом оценивая потенциал советских ученых.

Ранее специалисты NASA сообщили об успешном испытательном полете вертолета Ingenuity над Марсом. Вертолет преодолел около 50 метров на высоте пяти метров над марсианской поверхностью.