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Энтони Хопкинс получил «Оскар» как лучший актер

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 06:32
Общество
Энтони Хопкинс получил «Оскар» как лучший актер
Prt Scr youtube.com  /  iVideos

Лос-Анджелес, 26 апреля. Британский актер Энтони Хопкинс получил статуэтку на церемонии вручения кинопремии «Оскар» как лучший актер. Он был номинирован за роль в драме «Отец».

Фильм Флориана Зеллера повествует о пожилом мужчине Энтони, который живет один в квартире в Лондоне. Он считает, что ему не нужна помощь, но его взрослая дочь Энн желает найти ему сиделку. Пока герой упирается, в его квартире начинают происходить странные вещи. Дочь главного героя сыграла актриса Оливия Колман.

На победу в номинации «лучший актер» также претендовали Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гари Олдман и Стивен Ян. Церемония проходит в ночь на 26 апреля сразу в нескольких местах из-за пандемии коронавируса.

Победу в номинации «лучшая актриса» ранее одержала 63-летняя Фрэнсис МакДорманд. Она получила статуэтку «Оскар» за роль в фильме «Земля кочевников».

Оскар энтони хопкинс лучший актер
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