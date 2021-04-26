Лос-Анджелес, 26 апреля. Британский актер Энтони Хопкинс получил статуэтку на церемонии вручения кинопремии «Оскар» как лучший актер. Он был номинирован за роль в драме «Отец».

Фильм Флориана Зеллера повествует о пожилом мужчине Энтони, который живет один в квартире в Лондоне. Он считает, что ему не нужна помощь, но его взрослая дочь Энн желает найти ему сиделку. Пока герой упирается, в его квартире начинают происходить странные вещи. Дочь главного героя сыграла актриса Оливия Колман.

На победу в номинации «лучший актер» также претендовали Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Гари Олдман и Стивен Ян. Церемония проходит в ночь на 26 апреля сразу в нескольких местах из-за пандемии коронавируса.

Победу в номинации «лучшая актриса» ранее одержала 63-летняя Фрэнсис МакДорманд. Она получила статуэтку «Оскар» за роль в фильме «Земля кочевников».