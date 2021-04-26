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Российские ученые оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС в 2021 году

Общество
Российские ученые оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС в 2021 году
Кадр из фильма «Чернобыль»

Москва, 26 апреля. Радиационная обстановка на российских территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, стабильно улучшается.

Значительно сократились площади загрязненных земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА Новости по данным Национального доклада Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.

«За 35 лет в результате радиоактивного распада радиационная обстановка на загрязненных территориях существенно улучшилась. Число населенных пунктов в зонах загрязнения заметно сократилось, в первую очередь, за счет слабозагрязненных территорий», — отметили авторы доклада.

Очищение лесов от радиации происходит медленнее, поэтому там еще проводятся меры, направленные на предотвращение выноса радиоактивных веществ на прилегающие территории и улучшение санитарного состояния лесов.

Недавно генерал-майор ФСБ России рассказал одну из версий происхождения катастрофы, которую тщательно проверяли после аварии. По его словам, версия теракта удостоилась большого внимания со стороны специалистов, однако оказалось, что всему виной человеческий фактор и неверные действия персонала четвертого энергоблока.

авария аэс чернобыль
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