Фрэнсис МакДорманд наградили статуэткой «Оскар» как лучшую актрису

Лос-Анджелес, 26 апреля. Американская актриса Фрэнсис МакДорманд победила в номинации «лучшая актриса» на кинопремии «Оскар». Вручение проходит в ночь на 26 апреля 2021 года.

МакДорманд отметили за главную роль в драме китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». Актриса сыграла 60-летнюю женщину Ферн, оставшуюся без работы и денег. Героиня собирает все свои вещи в фургон и отправляется кочевать по США в поисках сезонного заработка. Большинство ролей в картине сыграли непрофессиональные актеры, а реальные кочевники.

Вместе с МакДорманд на победу в номинации «лучшая актриса» претендовали Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган. Лучшим фильмом ранее была признана «Земля кочевников».