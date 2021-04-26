«Оскар» за лучший фильм получила кинолента «Земля кочевников»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Фильм «Земля кочевников» режиссера-женщины из Китая Хлои Чжао получил «Оскар» в номинации «лучший фильм».

Победителя в номинации объявила американская актриса Рита Морено. Претендентами на победу были фильмы «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

Роль главной героини, которая уезжает из дома, чтобы путешествовать по Западу США, исполнила Фрэнсис Макдорманд. Фильм «Земля кочевников» уже заслужил такие награды, как «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус». Всего фильм получил уже более 230 различных наград.

Этой же ночью ранее награду за лучший саундтрек к фильму получила американская певица H.E.R. за композицию «Fight For You» для фильма «Иуда и черный мессия».