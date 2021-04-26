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Американским бездомным угрожали из-за церемонии «Оскар-2021»

Шоу-бизнес
Американским бездомным угрожали из-за церемонии «Оскар-2021»
maxpixel.net  /  CC0 Public Domain

Лос-Анджелес, 26 апреля. В 2021 году церемония «Оскар» пройдет на железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса Union Station. Бездомным, для которых это здание является домом, приказали покинуть район.

Как сообщает телеканал Fox News, граждане без определенного места жительства были вынуждены покинуть вокзал за неделю до начала кинопремии, которая пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. В противном случае, они лишатся своего имущества.

«Они пришли к нам около недели назад и сказали, что мы должны переехать к пятнице в 6 часов вечера, потому что они пытаются прибраться к Оскару. Они сказали нам, что если мы не переедем, они просто уничтожат наши вещи», — сказал американец по имени Ди-Джей.

Однако представитель кинопремии «Оскар» заявил, что они сотрудничали с несколькими общественными, окружными и городскими некоммерческими организациями по вопросам ограничения нарушений для бездомного населения вокзала.

Согласно данным от организаторов, они предлагали незарегистрированным лицам временно или постоянно сменить место жительства. При этом переселение было добровольным, а не принудительным.

Ранее стало известно, что премию «Оскар» вручат сразу на четырех площадках. Помимо привычного кинотеатра Dolby, церемония пройдет на железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе, а также в Британском институте кино в Лондоне и в студии телекомпании Canal+ в Париже.

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