Автор серии игр «Мортал Комбат» рассказал, кто может стать главным актером в сиквеле

Лос-Анджелес, 26 апреля. Эд Бун, который вместе с Джоном Тобиасом создал игру «Мортал Комбат», считает, что во второй части главным персонажем будет Джонни Кейдж, а сыграть его должен рестлер Майк Мизанин.

В киноленте «Мортал Комбат», являющейся экранизацией серии одноименных кровавых файтингов, есть открытый намек на то, кто появится в сиквеле, если фильм будет успешен, а франшиза получит свое продолжение. В финале истории показывается, что к команде Земного Царства присоединится актер и боец Джонни Кейдж. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Разные источники называют своих кандидатов на роль ключевого персонажа во вселенной «Смертельной битвы». Своим мнением решил поделиться и Эд Бун, который и придумал игровую франшизу вместе с ее героями. По его мнению, Джонни Кейджа должен сыграть американец Майк Мизанин.

«Никакого Джонни Кейджа? Позвольте мне попасть на кастинг», — заявил рестлер по прозвищу Миз через свой аккаунт в Twitter.

Это знаменитый рестлер в WWE (компания, под брендом которой проходят рестлерские турниры), начавший в 2012 году актерскую карьеру. Однако до настоящего момента у него не было серьезных ролей на большом экране. Впрочем, Эда Буна это не смущает.

«Парень приводит убедительные аргументы», — ответил создатель игры на пост рестлера.

Guy makes a compelling case ???????? https://t.co/pasFn3LiNn — Ed Boon (@noobde) April 24, 2021

Ранее актер Макс Хуан, сыгравший роль Кун Лао в фильме «Мортал Комбат», рассказал о деталях съемки сцен со знаменитыми «фаталити».