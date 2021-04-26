Певица H.E.R. получила «Оскар» за песню для фильма «Иуда и черный мессия»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Статуэтку в номинации «лучшая песня» получила американская певица H.E.R. за композицию «Fight For You» для фильма «Иуда и черный мессия».

H.E.R. и ее команда получила «Оскар». На церемонии награждения певица поблагодарила своего отца и заявила, что силой являются знания и музыка.

Номинированы на лучшую песню в 2021 году также были композиции «Hear My Voice» из фильма «Суд над чикагской семеркой», «Húsavíkt» из ленты «Музыкальный конкурс „Евровидение“», а также саундтреки «Io Si (Seen) из картины «Вся жизнь впереди» и «Speak Now», звучащий в фильме «Одна ночь в Майами».

Этой ночью награду американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Премьера картины состоялась в январе 2020 года, ее режиссером стал Флориан Зеллер, он же совместно с Кристофером Хэмптоном написал сценарий к фильму.