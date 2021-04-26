Композиторов мультфильма «Душа» наградили статуэткой «Оскар»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Композиторы Трент Резнор и Аттикус Росс, написавшие музыку к мультфильму «Душа», получили статуэтку «Оскар» на церемонии вручения кинопремии, которая проходит в ночь на 26 апреля.

В номинации «лучший композитор» также были представлены авторы музыки к картинам «Пятеро одной крови», «Манк», «Минари», «Новости со всех концов света».

Мультфильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа» рассказывает о немолодом школьном учителе, который всю жизнь мечтал попасть в джазовый ансамбль. Однажды его желание почти сбывается, но герой неожиданно умирает. Теперь ему предстоит сбежать из Великого До, чтобы вернуться на Землю, а также справиться с упрямой душой 22, для которой он стал наставником.

«Душа» также получила «Оскар» как лучший анимационный фильм. Церемония вручения наград в этом году проходит сразу в нескольких местах из-за пандемии коронавируса.