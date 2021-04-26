Россиянам объяснили разницу между психологом и психиатром

Казань, 26 апреля. Разницу психолога и психиатра объяснил кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. Он рассказал, в каких случаях нужен определенный специалист.

Психолог имеет профильное университетское образование, помогает клиентам с помощью изменения мышления, а также психоэмоционального состояния, смысловых установок и когнитивных структур. Он использует методы психоанализа, различные тренинги, групповую психотерапию и психологическую консультацию. Профессия распределяется по разным отраслям семейной, межличностной, спортивной, посттравматической психологии, пишут argumenti.ru.

Психиатр необходим, когда психолог уже помочь не может. В случаях, когда человек испытывает серьезные нарушения и опасен для себя и окружающих людей. Среди них функциональные нарушения, например, эндогенная депрессия, шизофренические и биполярные расстройства, тревожные и панические состояния, деменция и другие виды расстройств личности. Поскольку кроме психологического образования, эксперт проходит дополнительные медицинские курсы, он также может назначить специальное медикаментозное лечение.

Ранее психолог Марина Солдатенкова сообщила ФАН, почему современные дети, стремясь обрести популярность, начинают избивать своих сверстников и выкладывать это в Сеть.