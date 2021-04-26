Американцы считают, что при Байдене пограничная безопасность стала хуже в три раза

Вашингтон, 26 апреля. Избиратели дают президенту США Джо Байдену худшие оценки по его работе в области пограничной безопасности и иммиграции.

Согласно опросу телеканала Fox News, с отрывом в 46,15% избиратели говорят, что безопасность границ в Соединенных Штатах сегодня хуже, чем два года назад. 52% американцев не одобряют работу главы Белого дома в сфере иммиграции. Взгляды на безопасность границ почти идентичны, 51% респондентов недовольны действиями Байдена.

Еще 67% граждан США обеспокоены нелегальной иммиграцией, а 65% критикуют обращение с мигрантами на границе США и Мексики. Причина, по которой рейтинги Байдена в области пограничной безопасности так низки, заключается в том, что почти девять из десяти республиканцев не одобряют то, как президент справляется с ними.

Около 75% сторонников Республиканской партии США отмечают, что пограничная безопасность стала хуже. Люди считают действующего главу Белого дома ответственным за нынешнюю ситуацию на границе. 56% избирателей уверены, что увеличение числа мигрантов, пытающихся въехать в США, происходит «полностью» или «в основном» из-за победы Байдена на выборах.

Ранее стало известно, что граждане США не поняли, каким образом геноцид армян касается Соединенных Штатов Америки.