Россиян предупредили о ворующих голоса мошенниках

Москва, 26 апреля. Мошенники научились воровать голос и другие биометрические данные своих жертв.

Биометрические данные — фотографии, отпечатки пальцев, голосовые записи — сейчас активно используются для доступа в банковские и другие приложения на телефоне. Некоторые злоумышленники могут заполучить их без ведома владельца, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с Радио Sputnik.

Притом использовать такие данные непросто. Например, если аферисту удалось украсть несколько произнесенных вслух слов вроде «да» или «нет», то обмануть с их помощью систему трудно.

«В большинстве случаев биометрические системы более сложные. Как, подставив фотографию, нельзя обойти сканер лица, так и тут система оценивает не одну конкретную фразу, а определенный набор», — пояснил специалист.

Обезопаситься можно, если установить в приложениях двухфакторную аутентификацию, которая требует проверки личности в два этапа. При этом голосовые данные, по мнению специалиста, можно беречь особенно. Для этого достаточно не вести долгих и подробных телефонных разговоров с подозрительными или незнакомыми людьми.

Недавно юрист рассказал, как мошенники могут продавать квартиры без ведома владельцев. Часто в ход идут поддельные или украденные паспорта с переклеенными фотографиями, поэтому следует тщательно проверять личность собственника жилья.