Биологи рассказали, как восстанавливается природа в зоне ЧАЭС

Киев, 26 апреля. После аварии на ЧАЭС флора и фауна в Киевской области восстанавливаются. Биологи используют зону отчуждения в качестве заповедника.

Спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС на территории радиационно-биологического биосферного заповедника постепенно возрождается жизнь. Зона отчуждения стала исследовательским полигоном для ученых, которым интересно, как радиация повлияла на животных и лес. Об этом сообщает телеканал «Euronews по-русски».

«Сегодня мы выпустили бобра. Мы используем эту зону, как резервы для сохранения биологического разнообразия. В будущем мы планируем начать проект по восстановлению естественного водного режима», — заявил биолог Денис Вишневский.

По словам ученого, повышенный уровень радиации не оказал воздействия на диких животных. Их число увеличилось из-за отсутствия человеческой деятельности.

Ранее в Сети показали, как сейчас выглядит Чернобыльская АЭС и в каком состоянии находится четвертый блок. Блогеры отправились на экскурсию, где им рассказали об истории аварии и о том, как в наши дни работает станция.