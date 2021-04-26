Генерал-майор ФСБ рассказал об одной из версий катастрофы на ЧАЭС

Москва, 26 апреля. Теракт рассматривался как предположительная причина катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.

КГБ очень серьезно проверял эту версию. Все факты перепроверялись, к расследованию были привлечены специалисты разного профиля, поделился во время беседы с РИА Новости Ткачук, который был в свое время начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их», — отметил он.

Оказалось, что при сооружении АЭС имелось много нарушений — и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. Но тем не менее по результату расследования оказалось, что виной всему стал человеческий фактор и неверные действия персонала персонала четвертого энергоблока.

Недавно стало известно, что телеканал ТВ-3 запустил спецпроект «Чернобыль: Зона отчуждения, 35/7». В нем группа подростков пытается спасти мир от уже произошедшей катастрофы.