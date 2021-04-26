Актриса Юн Е-джон забрала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

Лос-Анджелес, 26 апреля. Корейская актриса Юн Е-джон получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль бабушки, которая пытается добиться любви семилетнего внука в инди-драме «Минари».

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит 93-ая церемония вручения премии «Оскар» — первая после начала пандемии. В России права на трансляцию купил онлайн-кинотеатр Okko. Доступ был бесплатный.

Актриса-ветеран Юн Е Чжон получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана за свою признанную критиками роль в фильме «Минари». Она с легкостью обошла своих главных соперниц: Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»), Оливия Колман («Отец»), Мария Бакалова («Борат 2»), Аманда Сейфрид («Манк»).

В инди-драме «Минари» Юн Е Чжон исполнила роль бабушки, которую просят прилететь из Кореи в США и присмотреть за детьми, пока взрослые пытаются наладить семейный бизнес. Ее отношения с семилетним внуком — лучшая часть фильма.

Научно-фантастический боевик «Довод» режиссера и сценариста Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.