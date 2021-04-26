Американские медики остались без денег и волонтеров

Шайенн, 26 апреля. Из-за сокращения бюджета десять бригад скорой помощи в штате Вайоминг могут закрыться, а некоторые в скором времени прекратят свое существование.

В течение трех лет Люк Сайферд руководил небольшой добровольной бригадой скорой помощи, обслуживающей округ Уошэки, штат Вайоминг. Однако в мае волонтерской службы в этой части США больше не будет. Об этом сообщает The New York Times.

«Все скатывается. Работа тяжелая, требовательная и почти полностью добровольческая, а скудный доход от доставки пациентов в небольшие города и медицинские центры был резко подорван в течение большей части 2020 года, когда все, кроме больных коронавирусом, избегали больниц», — заявил Сайферд.

Ситуация с округом Уошэки отражает тревожную тенденцию в Вайоминге и подобных штатах. У бригад скорой помощи, обслуживающих сельскую часть США, закончились деньги и добровольцы. Кризис усугубился пандемией и разладом в системе 911. Проблема очень обширна, ведь в сельской местности на севере штата Нью-Йорк бригады с трудом оплачивают счета. В Висконсине пожилые волонтеры уходят на пенсию и никто не занимает их место.

Особенно остро ситуация обстоит в Вайоминге, где почти половина населения живет на территории, которая до сих пор считается пограничной. Как минимум десять населенных пунктов в штате находятся под угрозой потери службы скорой помощи. Некоторые из них неизбежно исчезнут.

Ранее стало известно, почему многие американцы не получают вторую прививку от COVID-19. Свыше пяти миллионов граждан США не дождались второй дозы вакцины.