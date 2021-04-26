«Довод» Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

Лос-Анджелес, 26 апреля. Научно-фантастический боевик «Довод» режиссера и сценариста Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Мир будущего, по сюжету картины, стоит на грани катастрофы. Горят леса, высыхают моря. Таинственная организация собирается уничтожить прошлое, инвертировав его. Противостоит ей организация «Довод», которая намерена предотвратить апокалипсис в прошлом. Вместе с Ноланом на награду претендовали «Любовь и монстры» Майкла Мэтьюза, «Полночное небо» Джорджа Клуни, «Мулан» Ники Каро и «Айван, единственный и неповторимый» Теа Шэррока.

Торжественная церемония вручения «Оскара» в 2021 году проходит в новом формате из-за бушующей пандемии. Теперь стутаэтку вручают сразу в нескольких местах. Основными площадками являются театр Dolby в Лос-Анджелесе и центральный железнодорожный вокзал города Union Station.

Ранее Дэниэл Калуя стал лучшим актером второго плана по версии «Оскара». Награду он получил за роль в фильме «Иуда и черный мессия».