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Житель Чернобыля рассказал про жизнь в зоне отчуждения

Общество
Житель Чернобыля рассказал про жизнь в зоне отчуждения
chnpp.gov.ua  /  Сайт Чернобыльской АЭС

Киев, 26 апреля. Многие чернобыльцы устроились на работу, выращивают на участках овощи, но вынуждены их проверять на радиацию в местной лаборатории.

Заброшенные дома и знаки, предупреждающие о радиационной опасности — все, что осталось от некогда живого Чернобыля. Однако даже сейчас в зоне отчуждения живет несколько сотен человек. Среди них 85-летний Евгений Маркевич. Об этом сообщает YouTube-канал «Euronews по-русски».

Украинец работал учителем и был эвакуирован, но вернулся домой. Для него Чернобыль все равно остается родным домом.

«Партизанскими методами я сюда три раза попадал, то в форме милиционера, то через лес проникал. Когда хочется, преград нет», — вспоминает Евгений.

Через несколько месяцев после аварии мужчина убедил директора службы радиационного контроля АЭС нанять его на работу. С тех пор он не покидает Чернобыль. Вместе с женой выращивает овощи, но проверяет их на радиацию в местной лаборатории.

«Эти правила радиационной безопасности все время существуют. Их нужно просто тщательно выполнять. Конечно, ты не можешь предусмотреть все, но, тем не менее, себя частично обезопасишь», — заявил Маркевич.

Пенсионер говорит, что, несмотря на повышенный радиоактивный фон, у него нет проблем со здоровьем. Единственное, с чем ему тяжело смириться, так это с тем, что ему нелегко видеть, как некогда оживленный Чернобыль стал городом-призраком.

Ранее заместитель директора Института радиобиологии НАН Белоруссии рассказал, почему можно использовать земли в зоне ЧАЭС.

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