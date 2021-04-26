«Оскар-2021»: лучшие наряды звезд на красной дорожке

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения заставили ждать церемонию «Оскара» с особым трепетом: последние месяцы появление звезд в роскошных нарядах стало редким явлением.

Вручение «Оскара» в этом году перенесли с февраля на апрель. Поклонники опасались, что вслед за другими фестивалями, шоу пройдет исключительно в режиме онлайн. Но, несмотря на некоторые ограничения, киноакадемия все же решилась на масштабный праздник.

И пока одни болели за понравившиеся фильмы, другие оценивают образы знаменитостей на красной дорожке. В этом плане «Оскар-2021» не обманул ожиданий. Что выбрали гости церемонии награждения, смотрите в обзоре ФАН.

Дэниэл Калуя ожидаемо взял статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль Фреда Хэмптона в фильме «Иуда и черный мессия». Перед объективами фотокамер он появился в строгом черном костюме и водолазке.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

В отличии от своего коллеги, актер и комик Трэйвон Фри использовал костюм для политических заявлений: он появился в пиджаке с именами афроамериканцев на подкладке, погибших от рук американских полицейских.

Global Look Press / Matt Petit

Холли Берри с каре блистала в воздушном платье.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Кэри Маллиган в Valentino Couture предстала на красной дорожке, подобрав наряд под цвет статуэтки.

Global Look Press / Matt Petit

Зендея сегодня отдала предпочтение Valentino.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Марго Робби выбрала для шоу платье от Chanel на тонких бретельках.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Ванесса Кирби подчеркнула светлый тон своей кожи нежным молочным костюмом от Gucci.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

H.E.R. показалась в замысловатом наряде от Dundas. В соцсетях ее уже сравнивают с певцом Принсем.

Global Look Press / Matt Petit

Виола Дэвис сыграла на контрасте, облачившись в платье от Alexander McQueen.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Хлоя Чжао одержала историческую победу, став лишь второй женщиной, взявшей приз за режиссуру. Кроме того, теперь она стала единственным режиссером фильмов Marvel, у которой есть «Оскар». Ее экранизация комикса «Вечные» выйдет на экраны 4 ноября.

На красной дорожке она предстала в кроссовках и платье в Hermеs.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Селеста Уэйт дополнила свой образ от Gucci красным сердцем, которое она бережно держала в руках.

Global Look Press / Matt Petit

Гленн Клоуз удивила поклонников, облачившись в Armani Privе. Туника с большими плечиками превратила актрису в «прямоугольник».

Best supporting actress nominee Glenn Close sports a sparkling blue tunic on the #Oscars red carpet. Click here for more Oscars fashion https://t.co/OUrccgI8n4 pic.twitter.com/6FbAiex00M — Variety (@Variety) April 25, 2021

Аманда Сейфрид появилась перед фотографами в пышном красном платье от Armani Privе.

Global Look Press / Matt Petit

Также в красном появилась Риз Уизерспун. Ее образ от Christian Dior не был столь пышным, но запомнился не меньше.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Мария Бакалова выбрала для церемонии нежное пышное платье от Louis Vuitton.

ТАСС / Chris Pizzello/EPA

Эмиральд Феннел уступила Чжао в номинации «Лучший режиссер», но все же взяла свой «Оскар» «За лучший оригинальный сценарий». За заветной статуэткой она отправилась в наряде от Gucci.