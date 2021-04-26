Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 05:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:52
Шоу-бизнес
Американским бездомным угрожали из-за церемонии «Оскар-2021»
05:51
Шоу-бизнес
Автор серии игр «Мортал Комбат» рассказал, кто может стать главным актером в сиквеле
05:43
Общество
Певица H.E.R. получила «Оскар» за песню для фильма «Иуда и черный мессия»
05:39
Экономика
Экспорт продукции АПК за три месяца составил 470 млн долларов в Приморье
05:38
Общество
Композиторов мультфильма «Душа» наградили статуэткой «Оскар»
05:38
Общество
«Оскар-2021»: лучшие наряды звезд на красной дорожке
05:35
Общество
Россиянам объяснили разницу между психологом и психиатром
05:30
Общество
26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС
05:29
Общество
Американцы считают, что при Байдене пограничная безопасность стала хуже в три раза
05:27
Общество
Россиян предупредили о ворующих голоса мошенниках
05:21
Общество
Биологи рассказали, как восстанавливается природа в зоне ЧАЭС
05:18
Общество
Генерал-майор ФСБ рассказал об одной из версий катастрофы на ЧАЭС
05:14
Общество
Актриса Юн Е-джон забрала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
05:08
Общество
Американские медики остались без денег и волонтеров
05:05
Общество
«Довод» Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
05:05
Общество
Житель Чернобыля рассказал про жизнь в зоне отчуждения
05:03
Общество
Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали
05:00
Общество
Автоэксперты рассказали, почему нельзя заправлять топливный бак «под завязку»
05:00
Общество
Ученый рассказал, как Крым на примере США и Китая может решить проблему вододефицита
04:59
Общество
Роспотребнадзор исключил риски теплового удара из-за ношения маски в жару
Все новости

Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали

Общество
Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали
wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal / CC BY-SA 3.0

Москва, 26 апреля. Ананас присутствует во многих блюдах и является одним из любимых экзотических фруктов россиян. Однако есть факты, о которых знают далеко не все.

«Родиной» ананаса является Южная Америка. Сотни лет назад его культивировали местные жители, но со временем он стал популярен и у европейцев, которые посетили континент и заинтересовались экзотическими плодами. Колонизаторы пытались вырастить его в Европе, но не получилось, нужен тропический климат. Об этом сообщает ИноСМИ.

Ананас вырастить несложно, но это будет долго. Нужно лишь посадить листья куста, однако плод будет созревать до 20 месяцев. На английском фрукт называется «pineapple», что дословно переводится как «сосновое яблоко». Связано это с тем, что ананас напоминает шишку хвойных деревьев. При этом сам куст такой же колючий.

Вкус ананаса напрямую зависит от его спелости. Незрелые плоды есть нельзя, поскольку они вредны и могут быть даже ядовитыми. Однако спелый фрукт не только очень сочный и сладкий, но при этом еще и полезный. Он положительно влияет на пищеварение, устраняет вздутие живота.

В ананасе содержится много витаминов и минералов. В нескольких ломтиках содержится суточная норма витамина С, который нужен для иммунитета и кожи. Есть и витамин А, необходимый для поддержания зрения. Кроме того, эти фрукты — кладезь марганца, влияющего на прочность костей.

Кусты растения выглядят интересно. Во время цветения они выпускают яркие бутоны, которые могут быть красными или даже фиолетовыми. Затем появляются небольшие ягоды, которые соединяются вокруг ядра. То есть, ананас — это гроздь плодов. Его, кстати, нужно выбирать сразу спелым. Если некоторые фрукты (например, авокадо) можно взять слегка незрелыми и через несколько дней они приобретут нужный вкус и консистенцию, то с ананасом так не будет. К тому же, в комнатной температуре он может испортиться всего за три дня.

Ранее стало известно, как похудеть без соблюдения диет и тренировок. Эксперты рекомендуют регулярно пить воду, больше ходить и делать полезные и сытные завтраки.

питание продукты ананас зож
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали
Рейтинг@Mail.ru