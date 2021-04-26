Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали

Москва, 26 апреля. Ананас присутствует во многих блюдах и является одним из любимых экзотических фруктов россиян. Однако есть факты, о которых знают далеко не все.

«Родиной» ананаса является Южная Америка. Сотни лет назад его культивировали местные жители, но со временем он стал популярен и у европейцев, которые посетили континент и заинтересовались экзотическими плодами. Колонизаторы пытались вырастить его в Европе, но не получилось, нужен тропический климат. Об этом сообщает ИноСМИ.

Ананас вырастить несложно, но это будет долго. Нужно лишь посадить листья куста, однако плод будет созревать до 20 месяцев. На английском фрукт называется «pineapple», что дословно переводится как «сосновое яблоко». Связано это с тем, что ананас напоминает шишку хвойных деревьев. При этом сам куст такой же колючий.

Вкус ананаса напрямую зависит от его спелости. Незрелые плоды есть нельзя, поскольку они вредны и могут быть даже ядовитыми. Однако спелый фрукт не только очень сочный и сладкий, но при этом еще и полезный. Он положительно влияет на пищеварение, устраняет вздутие живота.

В ананасе содержится много витаминов и минералов. В нескольких ломтиках содержится суточная норма витамина С, который нужен для иммунитета и кожи. Есть и витамин А, необходимый для поддержания зрения. Кроме того, эти фрукты — кладезь марганца, влияющего на прочность костей.

Кусты растения выглядят интересно. Во время цветения они выпускают яркие бутоны, которые могут быть красными или даже фиолетовыми. Затем появляются небольшие ягоды, которые соединяются вокруг ядра. То есть, ананас — это гроздь плодов. Его, кстати, нужно выбирать сразу спелым. Если некоторые фрукты (например, авокадо) можно взять слегка незрелыми и через несколько дней они приобретут нужный вкус и консистенцию, то с ананасом так не будет. К тому же, в комнатной температуре он может испортиться всего за три дня.

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