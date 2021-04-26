Автоэксперты рассказали, почему нельзя заправлять топливный бак «под завязку»

, 26 апреля. При заправке «под крышку» существует риск нарушения работы системы вентиляции в топливном баке, рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Заправляясь до полного бака, многие водители, не задумываясь, льют до краев. Однако так делать не стоит. Тогда бензин незаметно начнет вытекать по дренажным трубкам. Проблемы могут начаться, когда топливо попадет на детали.

Автоэксперт рекомендует заправляться, когда топливо приближается к минимуму, о чем уведомит бортовой компьютер либо стрелка уровня топлива в баке. Выбирать бензин необходимо в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. И, наконец, заправка «под крышку» может навредить работе датчика уровня топлива и лакокрасочному покрытию кузова.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил оказать дополнительную поддержку многодетным семьям и рассмотреть возможность предоставления им топливных карт с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью. Об этом сообщал RT.