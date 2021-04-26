Роспотребнадзор исключил риски теплового удара из-за ношения маски в жару

Москва, 26 апреля. Применение средств индивидуальной защиты не может существенно нарушить теплообмен. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

Не нужно бояться теплового удара из-за применения средств индивидуальной защиты. В сильную жару для нормального теплообмена достаточно защитить голову легким головным убором, а также оставить открытыми другие участки тела. Рекомендуется выбирать медицинские маски светлых тонов.

«Существенно нарушить теплообмен маска не может», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в жару человек в маске начинает усиленно потеть. Именно в этот момент повышается влажность маски. Защитный слой должен быть сухим, но при обильном потоотделении его эффективность снижается. Нужно менять маску каждые 20-30 минут.

Ранее в Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 660 тыс. российских военных, членов их семей и сотрудников гражданского персонала. Об этом сообщал RT.