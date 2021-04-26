«Душа» получила «Оскар» за лучший анимационный фильм

Лос-Анджелес, 26 апреля. Мультик «Душа» от американских студий Disney и Pixar стал лучшим анимационным фильмом по версии «Оскара».

Режиссеры Питер Доктер и Кемп Паэурс рассказали историю Джо Гарднера, который, по сюжету, всю свою жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового коллектива, однако работал в школе учителем музыки. В один момент он успешно прослушивается у известной клубной певицы, однако по дороге домой окрыленный счастьем персонаж не замечает открытый люк. Джо проваливается в него и умирает.

После этого у него одна дорога — в Великое После. Но музыканту удается сбежать с эскалатора, ведущего в вечность. Случайно он попадает в Великое До, где новые души находят себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником одной невероятно упрямой души по имени 22, которая долгие века не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Вместе с «Душой» за «Оскар» боролся и другой мультфильм Pixar «Вперед». Конкуренцию также составляли «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон» и «Легенда о волках».

Церемония вручения премии в этом году проходит в обновленном формате. Виной тому пандемия коронавируса. Сегодня премию «Оскар» вручают сразу в нескольких местах. Главными площадками стали театр Dolby в Лос-Анджелесе, Калифорния и центральный железнодорожный вокзал города Union Station.

Ранее Хлоя Чжао стала лучшим режиссером по версии «Оскара-2021». Номинантами на премию в этой категории были Томас Винтерберг, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун и Эмиральд Феннел.