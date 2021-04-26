Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире превысил 830 тыс. человек

Женева, 26 апреля. Медики за минувшие сутки зафиксировали порядка 830 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в мире.

Общее количество заболевших COVID-19 людей превысило 146 млн. По информации Всемирной организации здравоохранения, число смертей превысило 3,09 млн, увеличившись за сутки почти на 13 тыс.

Статистика включает в себя только официальные данные заразившихся и летальных исходах, которые приходят от правительства стран. Отмечается, что почти половина всех случаев заболевания поступили из Юго-Восточной Азии. "Серебряную медаль" антирейтинга суточного прироста завоевала Северная и Южная Америка. Европа на третьем месте.

Наиболее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано с США – 31 656 636. За ними с показателем в 16 960 172 следует Индия. В России 4 762 569 случаев заболевания.

Недавно власти Венесуэлы высоко оценили эффективность российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения Карлос Альварадо признал противокоронавирусный препарат лучшим в мире.