Премьер Саксонии призвал власти ФРГ признать зарубежные прививки «Спутником V»

Берлин, 26 апреля. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти ФРГ признавать сделанные за рубежом прививки от коронавируса.

Он заявил в интервью медиагруппе Funke, что в Саксонии надеются на допуск российской вакцины «Спутник V» для использования в Европе.

«Тогда вопрос больше не будет стоять, но до этого момента мы нуждаемся в соответствующем регулировании», — заявил Кречмер.

Премьер Саксонии отметил, что стороны нуждаются в пограничных регионах и работающих на практике решениях. По его мнению, поддерживающая международные связи страна должны признать прививки, сделанные в других государствах.

Ранее Кречемер заявил, что Россия и Евросоюз должны наладить отношения. Об этом он заявил в беседе с телеканалом RT DE.