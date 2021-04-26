Четыре актрисы получили премию «Ника» за лучшие женские роли

Москва, 26 апреля. Национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшие женские роли в 2019 и 2020 году получили четыре актрисы.

Российская академия кинематографических искусств оценила работу Самалы Еслямовой и Виктории Мирошниченко в 2019 году и Чулпан Хаматовой и Юлии Высоцкой в 2020 году.

В позапрошлом году премию за лучшую женскую роль Еслямова получила за фильм «Айка», а Мирошниченко за ленту «Дылда». Девушка призналась, что получение награды является для нее большой ответственностью, передает ТАСС.

В 2020 году приз разделили Высоцкая за историческую ленту «Дорогие товарищи!» и Хаматова за роль в биографической драме «Доктор Лиза». Лучшим актером 2019 года назвали Леонида Ярмольника, а за 2020 год премию присудили Александру Палю.

Организаторы торжественной церемонии наградили актером за два прошедших года, поскольку ранее она не могла состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции. Российская кинематографическая премия «Ника» учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. В этот же году состоялась первая церемония вручения премии.

Ранее в честь 80-летия знаменитого актера Леонида Мозгового ФАН опубликовал пять самых ярких фильмов с его участием. Среди них «Роль» 2013, «Русский ковчег» 2002, «Гадкие лебеди» 2006, «Garpastum» 2005, «Телец» 2002 и Молох «1999».