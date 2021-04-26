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Четыре актрисы получили премию «Ника» за лучшие женские роли

Общество
Четыре актрисы получили премию «Ника» за лучшие женские роли
Фонд поддержки музыкального образования

Москва, 26 апреля. Национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшие женские роли в 2019 и 2020 году получили четыре актрисы.

Российская академия кинематографических искусств оценила работу Самалы Еслямовой и Виктории Мирошниченко в 2019 году и Чулпан Хаматовой и Юлии Высоцкой в 2020 году.

В позапрошлом году премию за лучшую женскую роль Еслямова получила за фильм «Айка», а Мирошниченко за ленту «Дылда». Девушка призналась, что получение награды является для нее большой ответственностью, передает ТАСС.

В 2020 году приз разделили Высоцкая за историческую ленту «Дорогие товарищи!» и Хаматова за роль в биографической драме «Доктор Лиза». Лучшим актером 2019 года назвали Леонида Ярмольника, а за 2020 год премию присудили Александру Палю.

Организаторы торжественной церемонии наградили актером за два прошедших года, поскольку ранее она не могла состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции. Российская кинематографическая премия «Ника» учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. В этот же году состоялась первая церемония вручения премии.

Ранее в честь 80-летия знаменитого актера Леонида Мозгового ФАН опубликовал пять самых ярких фильмов с его участием. Среди них «Роль» 2013, «Русский ковчег» 2002, «Гадкие лебеди» 2006, «Garpastum» 2005, «Телец» 2002 и Молох «1999».

актриса ника хаматова
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