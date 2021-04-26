Власти Камчатки ввели запрет на золотодобычу близ нерестовых рек

Петропавловск-Камчатский, 26 апреля. На территории Камчатки ввели временный мораторий на добычу золота около нерестовых лососевых рек до момента создания в этих местах особо охраняемых природных территорий.

Глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале рассказал о прошедших переговорах с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Главной темой их беседы стало сохранение уникальных нерестовых рек Камчатки от вреда, наносимого рассыпным золотом.

«По предложению министра, будем идти путем создания особо охраняемых территорий местного значения на наиболее ценных с точки зрения нереста и туристической привлекательности реках», — написал Солодов.

До момента создания ООПТ (особо охраняемые природные территории) на территории Камчатки действует временный мораторий на добычу рассыпного золота около нерестовых лососевых рек.

Накануне RT сообщал, что на Камчатке произошло три землетрясения магнитудой до 4,4. Жертв и разрушений нет.