Выкинутый мусор может стать причиной штрафа для владельцев квартир

Москва, 26 апреля. Новые штрафы для владельцев квартир вступили в силу с 1 января 2021 года. Об этом напомнила заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская.

Мораторий на начисление пени за просроченные платежи по услугам ЖКХ снят. С января 2021 года несвоевременная оплата «коммуналки» карается штрафом. Кроме этого, владельцев квартир будут наказывать за выброс опасного для здоровья мусора — ламп, батареек и т.д. Размер взыскания составит до 2 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тысяч для предпринимателей.

Просроченный срок действия счетчиков также может привести к штрафу. Информацию можно посмотреть в паспорте измерителя. В случае нарушения целостности наклеенной на счетчике голограммы, гражданину может грозить штраф от 5 тыс. рублей. Порча имущества в рекреационных и придомовых зонах (скамейки, урны, различные малые архитектурные формы и т.д.) будет наказываться административной ответственностью, напомнила Дубровская.

«Продолжают действовать нормы по обеспечению спокойствия жителей многоквартирных домов. Если соседи ведут себя шумно или делают ремонт в неположенное время, им также может грозить административная ответственность», — напомнила Дубровская.

Новые правила дорожного движения вступят в силу весной 2022 года. ГИБДД расширит список технических неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.