Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 05:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:52
Шоу-бизнес
Американским бездомным угрожали из-за церемонии «Оскар-2021»
05:51
Шоу-бизнес
Автор серии игр «Мортал Комбат» рассказал, кто может стать главным актером в сиквеле
05:43
Общество
Певица H.E.R. получила «Оскар» за песню для фильма «Иуда и черный мессия»
05:39
Экономика
Экспорт продукции АПК за три месяца составил 470 млн долларов в Приморье
05:38
Общество
Композиторов мультфильма «Душа» наградили статуэткой «Оскар»
05:38
Общество
«Оскар-2021»: лучшие наряды звезд на красной дорожке
05:35
Общество
Россиянам объяснили разницу между психологом и психиатром
05:30
Общество
26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС
05:29
Общество
Американцы считают, что при Байдене пограничная безопасность стала хуже в три раза
05:27
Общество
Россиян предупредили о ворующих голоса мошенниках
05:21
Общество
Биологи рассказали, как восстанавливается природа в зоне ЧАЭС
05:18
Общество
Генерал-майор ФСБ рассказал об одной из версий катастрофы на ЧАЭС
05:14
Общество
Актриса Юн Е-джон забрала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
05:08
Общество
Американские медики остались без денег и волонтеров
05:05
Общество
«Довод» Кристофера Нолана получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
05:05
Общество
Житель Чернобыля рассказал про жизнь в зоне отчуждения
05:03
Общество
Топ-10 фактов об ананасах, о которых вы не слышали
05:00
Общество
Автоэксперты рассказали, почему нельзя заправлять топливный бак «под завязку»
05:00
Общество
Ученый рассказал, как Крым на примере США и Китая может решить проблему вододефицита
04:59
Общество
Роспотребнадзор исключил риски теплового удара из-за ношения маски в жару
Все новости

Восемь аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат»

Технологии
Восемь аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат»
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Восемь из 36 запущенных в ночь на понедельник спутников OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Отделены 8 КА (космических аппаратов. - Прим. ФАН) <...>. Продолжается работа разгонного блока. Всего запланировано 11 включений/выключений «Фрегата», «развозящего» на целевые орбиты 9 групп спутников», — подчеркнул Рогозин.

Выведение аппаратов на орбиту разгонным блоком займет порядка четырех часов. Они будут отделяться в несколько этапов.

Первые шесть спутников компании OneWeb вывели на орбиту 28 февраля 2019 года стартовавшей с космодрома Куру ракетой «Союз-СТ». Еще по 34 аппарата были выведены в космос с Байконура 7 февраля и 21 марта 2020 года.

Первые аппараты отправились с космодрома Куру, еще по два с Байконура и Восточного. В космос были выведены 146 объектов. Всего компания OneWeb планирует отправить 600 спутников. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный. Тогда были выведены на орбиту 36 аппаратов. Еще один пуск с космодрома Восточный произведен 25 марта.

Ранее Рогозин сообщил, что Россия предложила OneWeb продолжить запуск спутников на орбиту. В начале апреля на космодроме Байконур прошла встреча руководства Роскосмоса с акционерами иностранной компании.

роскосмос рогозин oneweb
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Технологии / Восемь аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат»
Рейтинг@Mail.ru