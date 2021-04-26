Восемь аппаратов OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат»

Москва, 26 апреля. Восемь из 36 запущенных в ночь на понедельник спутников OneWeb отделились от разгонного блока «Фрегат», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Отделены 8 КА (космических аппаратов. - Прим. ФАН) <...>. Продолжается работа разгонного блока. Всего запланировано 11 включений/выключений «Фрегата», «развозящего» на целевые орбиты 9 групп спутников», — подчеркнул Рогозин.

Выведение аппаратов на орбиту разгонным блоком займет порядка четырех часов. Они будут отделяться в несколько этапов.

Первые шесть спутников компании OneWeb вывели на орбиту 28 февраля 2019 года стартовавшей с космодрома Куру ракетой «Союз-СТ». Еще по 34 аппарата были выведены в космос с Байконура 7 февраля и 21 марта 2020 года.

Первые аппараты отправились с космодрома Куру, еще по два с Байконура и Восточного. В космос были выведены 146 объектов. Всего компания OneWeb планирует отправить 600 спутников. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный. Тогда были выведены на орбиту 36 аппаратов. Еще один пуск с космодрома Восточный произведен 25 марта.

Ранее Рогозин сообщил, что Россия предложила OneWeb продолжить запуск спутников на орбиту. В начале апреля на космодроме Байконур прошла встреча руководства Роскосмоса с акционерами иностранной компании.