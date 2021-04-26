Глава ЕК рассказала, кого «безоговорочно» будут принимать страны ЕС

Вашингтон, 26 апреля. Туристы, которые сделали прошли вакцинацию против коронавируса одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам препаратами, смогут въехать в Евросоюз.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако она не уточнила, когда будут восстановлены поездки и другие подробности туризма в пандемию.

«Ясно одно: все 27 государств — членов ЕС будут безоговорочно принимать всех тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA», — заявила она в беседе с New York Times.

Глава ЕК давала интервью американскому изданию, поэтому акцентировала внимание на американских путешественниках. По ее словам, путешествия между ЕС и США будут осуществляться по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Недавно ученые обнаружили новое, неожиданное последствие коронавируса. У некоторых пациентов начинали развиваться различные заболевания щитовидной железы, воспалительного и аутоиммунного характера.