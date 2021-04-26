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Роскосмос поделился видео пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный

Технологии
Роскосмос поделился видео пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 26 апреля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками компании OneWeb на борту стартовала с космодрома Восточный, сообщает госкорпорация Роскосмос.

Видео пуска ракеты-носителя опубликовано на YouTube-канале Роскосмос ТВ. «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовал с космодрома Восточный в понедельник, 26 апреля, в 01:14​​ по московскому времени.

Компания OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите сеть из 600 спутников. К настоящему моменту в космос выведены 146 объектов. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация готова продолжить сотрудничество с компанией OneWeb в плане запусков спутников на орбиту. 9 апреля на космодроме Байконур прошла встреча руководства Роскосмоса с акционерами иностранной компании.

роскосмос союз oneweb
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