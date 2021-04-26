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Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину

Технологии
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 26 апреля. Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 36 спутниками британской компании OneWeb.

Ракета за считанные минуты вывела разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию. Он доставит спутники на орбиту высотой около 450 километров.

Компания Arianespace сообщает, что от начала пуска до завершения операции пройдет 3 часа 51 минута 40 секунд. Для выведения спутников «Фрегат» дважды включит двигатели. Аппараты будут отделяться группами, всего — девять раз.

Компания OneWeb сообщала, что апрельский пуск будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. На эмблеме миссии изображен первый космонавт.

Три запуска ракет-носителей «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb планируют выполнить в апреле, мае и июле 2021 года. Об этом сообщил источник в ракетной отрасли.

восточный союз-2.1б oneweb
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