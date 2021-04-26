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Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники на даче

Общество
Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники на даче
rospotrebnadzor.ru

Москва, 26 апреля. Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники вместе с семьей. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в условиях сохранения рисков распространения коронавируса отдых за городом или на даче является хорошим решением. По его словам, прогулки и общение в кругу семьи не несут значительного риска инфицирования.

Большое скопление людей вне помещений является потенциально опасным и нежелательным. Многократное посещение гостей связано с риском инфицирования.

Роспотребнадзор заявил, что в связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если же решили принять гостей, то следует надевать маску. Также не следует забывать использовать ее в общественных местах.

Накануне Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России как «недостаточно стабильную». В ведомстве отметили, что важно продолжать соблюдать меры против распространения коронавируса.

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