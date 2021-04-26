Полицейский в США застрелил напавшего на него с ножами чернокожего мужчину

Вашингтон, 26 апреля. Полиция города Нэшвилл (штат Теннесси) опубликовала видео, на котором офицер застрелил чернокожего мужчину, напавшего на него с двумя мясницкими ножами.

Начальник управления полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил журналистам, что, по всей видимости, действия полицейского Кристофера Ройера были «возможно оправданы», поскольку у него не оставалось другого выбора. Он несколько раз просил нападавшего бросить ножи.

«Ни один офицер не хочет сталкиваться с подобными ситуациями. <…> Он отступил. Он приказал ему положить ножи. Мы узнаем, виновен ли офицер, когда расследование продвинется вперед. Но когда в такие ситуации попадают офицеры, это прискорбно», — отметил Дрейк.

Он также отверг предположение о том, что Ройеру следовало использовать электрошокер, подчеркнув, что офицер «не может использовать менее смертоносную (силу), если кто-то атакует его с ножом».

Инцидент произошел вечером в субботу. Офицер Ройер был на «обычном патрулировании» в районе Кларксвилл-Пайк. Он остановил Mercedes для проверки, поскольку его номерной знак был зарегистрирован на зеленый Chevrolet 1998 года.

Водитель Mercedes, завидев полицейское авто, остановился. Пассажир вышел с двумя мясницкими ножами и «начал беспорядочно бегать».

«Офицер Ройер неоднократно кричал, чтобы тот бросил ножи, даже когда он на мгновение приблизился к водительской двери полицейской машины. Водитель Mercedes также неоднократно кричал на пассажира: «Что ты делаешь?» и «Остановись!» — рассказал представитель полиции.

На кадрах опубликованного видео видно, как полицейский вышел из служебной машины и крикнул: «Эй, руки вверх!» и «Брось нож».

«Я не хочу стрелять в тебя. Я не хочу стрелять в тебя», — слышится крик офицера, когда мужчина бежит к нему. «Оставайся там», — кричит офицер водителю, который к тому времени уже вышел из Mercedes.

Подстреленный мужчина скончался вскоре после прибытия в медицинский центр Вандербильта. Пока его личность не установлена. На время внутреннего расследования Ройер переведен на административную должность.

Стрельба произошла всего через несколько дней после того, как бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен был признан виновным в убийстве и непредумышленном убийстве Джорджа Флойда в мае прошлого года. Даже несмотря на обвинительный приговор, критика в адрес правоохранительных органов по всей стране сохраняется. Особенно пристально рассматриваются случаи со стрельбой в чернокожих нарушителей порядка.

«Ни один офицер не хочет иметь дело с ситуацией такого типа, с которой сегодня столкнулся офицер Ройер. Я чувствовал, что он сделал все, что мог. Он отступил. Он несколько раз просил человека бросить оружие. Но тот продолжал атаковать офицера, и у него не было выбора», — подчеркнул начальник управления полиции Нэшвилла.

Дрейк добавил, что на месте происшествия были обнаружены наркотики, а именно марихуана в «отдельных пластиковых пакетах». Но то, что спровоцировало «довольно странное поведение человека», когда он вышел из машины с двумя ножами и побежал к полицейскому, в настоящее время остается под вопросом.