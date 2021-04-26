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Илон Маск предсказал гибель первым участникам миссии на Марс

Технологии
Илон Маск предсказал гибель первым участникам миссии на Марс
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 апреля. Первые добровольцы, скорее всего, умрут в гонке за заселение Марса, заявил основатель SpaceX Илон Маск.

Как сообщает New York Post, Маска рассмешило, что его запланированная миссия на Марс рассматривается в обществе как «спасательный люк для богатых».

«Вы можете умереть, вам будет неудобно и, вероятно, там не будет хорошей еды», — заявил он.

Смеясь, Маск добавил, что в рекламе этого путешествия должно быть обязательно указано, что это будет «трудное и опасное путешествие, из которого вы, возможно, не вернетесь живым».

«Честно говоря, некоторые люди, вероятно, умрут вначале», — добавил он, подчеркнув, что, несмотря на все трудности, это будет «великолепное приключение, и это будет потрясающий опыт».

С улыбкой Маск отметил, что это приключение «не для всех», а «только для добровольцев».

За последние десять лет космическая компания Маска запустила более 100 ракет, пытаясь доставить туристов на Луну и Марс, но некоторые из беспилотных прототипов сгорели. Тем не менее, в декабре Маск объявил, что к 2026 году его компания отправит людей на Марс.

В 2015 году он обсуждал размещение города на Марсе после успешной посадки ракеты SpaceX. Затем в июне 2017 года он опубликовал статью о превращении человечества в многопланетный вид, в которой изложил планы по проживанию на Марсе до 1 млн человек.

Ранее летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко в эфире пресс-конференции ФАН скептически отнесся к заявлениям Маска о покорении Марса. По его словам, изобретателю вряд ли в ближайшее время удастся решить главную проблему: жизнеспособность экипажа. Второй проблемой он назвал энергообеспечение пилотируемого полета: на сегодняшний день нет необходимых материалов, а потому нужно либо такие материалы создавать, либо использовать дозаправщики.

марс маск spacex
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