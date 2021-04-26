Москва и Петербург остались лидерами по размеру банковских вкладов населения

Москва, 26 апреля. Больше всего средств на банковских депозитах хранится у жителей Москвы, Петербурга, Магаданской области, ЯНАО И ХМАО, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

За прошлый год вклады физических лиц в России выросли на 8% или на 2,4 триллиона рублей. На 1 марта 2021 года, согласно статистике Центробанка, объем депозитов в российских банках составил 33,7 триллиона рублей.

На каждого россиянина приходится около 230 тысяч рублей депозитов. Но москвичи богаче жителей остальных регионов в шесть раз. В столице проживает около 10% населения России, но сконцентрированы почти треть банковских вкладов и более 50% валютных накоплений.

В среднем на каждого москвича приходится почти по миллиону рублей сбережений. Второе место в третьем ежегодном рейтинге регионов по размеру средних банковских вкладов населения РИА Новости занимает Петербург с 488 тысячами рублей вкладов на человека. В первую пятерку рейтинга также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Меньше всего депозитов на человека отмечено в Чечне (11,8 тысячи рублей), Ингушетии (12,2 тысячи рублей) и Дагестане (26,4 тысячи рублей). В последней десятке также оказались Тыва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Республика Алтай, Адыгея и Крым.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что вложение денежных средств на банковский вклад может быть выгодным, когда уровень ставки будет составлять восемь-девять процентов. В современных условиях доходность с банковских вкладов нивелируется инфляцией, считает специалист.