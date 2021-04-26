Две цистерны с газоконденсатом сошли с путей в Ульяновской области

Ульяновск, 26 апреля. Два вагона-цистерны с газоконденсатом в воскресенье сошли с путей около станции Молвино в Ульяновской области, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«При проведении маневровых работ при подаче тепловозом семь цистерн с газоконденсатом произошел сход двух последних вагонов без опрокидывания», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет, задержек в движении других поездов инцидент не вызовет. Уже начаты восстановительные работы. Начата проверка исполнения законодательства. На место выехал транспортный прокурор, отметила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее в Свердловской области два вагона с лесом сошли с путей на подъездных путях предприятия. Будет проведена проверка соблюдения требований законодательства.