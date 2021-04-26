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Американский историк предполагает, что благосостояние США находится на краю гибели

Общество
Американский историк предполагает, что благосостояние США находится на краю гибели
nps.gov  /  NPS PHOTO

Вашингтон, 26 апреля. Американский комментатор и военный историк Виктор Дэвис Хэнсон считает, что сейчас в США меняют многовековые традиции и конституционный порядок, и это может плохо закончиться.

Как американцы знают из своей истории, на благосостояние любой нации влияют несколько факторов. Его процветание, свобода и общая стабильность зависят от конституционной и политической стабильности. Надежная валюта и финансовый порядок также необходимы, как и сильная армия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Возможно, самое важное — это первоклассная индуктивная образовательная система. Конечно, нельзя обойтись без социального спокойствия и безопасных границ», — отмечает эксперт.

Он добавил, что способность производить или легко приобретать продовольствие, топливо и основные природные ресурсы обеспечивает независимость и автономию нации. Военный историк считает, что в последние несколько месяцев все эти многовековые причины для уверенности в американской силе и стойкости были поставлены под сомнение.

«Проблема заключается не только во врагах за рубежом, таких как Китай, Россия, Северная Корея и Иран. Большая проблема лежит внутри нас, поскольку мы разрушаем унаследованные и приобретенные сильные стороны, которые сделали нас едиными, как в материальном, так и в духовном плане», — подчеркивает Виктор.

Эксперт подтверждает, что сейчас американское правительство пытается отказаться от многих традиционных аспектов, которые присутствуют в конституции США почти два столетия. По его мнению, все это делается ради того, чтобы остаться у власти.

«Мы набираем огромные многотриллионные годовые дефициты, поскольку мы мчимся к 30 триллионам долларов национального долга. Еще более тревожно то, что наши элиты оправдывают расходы тем, что долги не имеют значения, а инфляция и стагфляция — это пережитки прошлого, даже когда цены сейчас стремительно растут», — резюмирован Хэнсон.

Ранее главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью для Федерального агентства рассказал, чего боятся в США.

Америка сша байден виктор дэвис хэнсон
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