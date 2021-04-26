Победителем в номинации «Оскара» «Лучший актер второго плана» стал Дэниэл Калуя

Лос-Анджелес, 26 апреля. Британский актер Дэниал Калуя получил «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».

Награду он получил за роль в фильме «Иуда и черный мессия». На награду претендовали актеры Лакит Стэнфилд (снимался в этом же фильме), Саша Барон Коэн за роль в фильме «Суд над чикагской семеркой», Лесли Одом-мл за роль в киноленте «Одна ночь в Майами», а также Пол Раджи за актерскую работу в фильме «Звук металла».

Накануне эксперты издания New York Post озвучили прогноз о том, кто из номинатов уйдет с церемонии с заветной статуэткой. Показ мероприятия начался в 3:00 по московскому времени.