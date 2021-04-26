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Меган Маркл и принц Гарри поставили Диану на первое место в списке имен для дочки

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Меган Маркл и принц Гарри поставили Диану на первое место в списке имен для дочки
wikipedia.org  /  Mark Jones / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 26 апреля. Принц Гарри и Меган Маркл, вероятно, уже определились с именем для своей дочки. Второго ребенка пара планирует назвать в честь матери герцога Сассекского Дианы.

Как сообщает портал Express, об этом заявила эксперт по королевской семье Кэти Никол. По ее словам, имя матери Гарри и Уильяма стоит первым в списке.

«Что мы знаем об этой паре, так это то, что они уделяют много времени выбору имени для будущего ребенка. Я уверена, что они очень хорошо представляют, как они собираются называть свою маленькую девочку. Многие ожидают, что Диана будет одним из ее имен», — заявила Никол, подчеркнув, что это стало бы прекрасной возможностью для Гарри отдать дань уважения своей матери.

Королевский эксперт напомнила, что принц Уильям и Кейт дали своей дочери Шарлотте второе имя Диана.

«Я не думаю, что это мешает Гарри и Меган делать то же самое. Я думаю, что Диана будет выбрана именно в качестве второго имени», — добавила Никол.

Герцоги Сассекские сообщили, что их вторым ребенком станет девочка во время скандального интервью с Опрой Уинфри. По словам Меган, малышка должна родиться летом. Пара воспитывает сына Арчи, которому в следующем месяце исполнится два года.

Сейчас Гарри и Меган живут в Калифорнии, оставив свои королевские обязанности. Ранее СМИ сообщили, что во время похорон принца Филиппа, возможно, наступил момент примирения для его внуков Гарри и Уильяма. Королевская семья собралась вместе после нескольких месяцев размолвок, чтобы попрощаться с герцогом Эдинбургским.

принцесса диана принц гарри маркл
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