Драма «Дорогие товарищи!» Кончаловского получила премию «Ника» за лучший фильм

Москва, 26 апреля. Черно-белая картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» стала лучшим фильмом прошлого года по версии национальной кинематографической премии «Ника».

Сам режиссер также удостоился награды, сообщает ТАСС. Гендиректор информационного агентства Сергей Михайлов объявил победителя в номинации «Лучший игровой фильм».

«Сразу к содержанию - «Дорогие товарищи!», режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Алишер Усманов. Это великая миссия - вручить и произнести такую фамилию с этой сцены. Дай бог всем такого продюсера и такой творческий альянс», – произнес Михайлов.

Также за эту драму Кончаловскому вручили награду за режиссуру. На церемонии тот порадовался, что молодые российские режиссеры имеют собственный стиль, отличающийся от голливудского.

Картина «Дорогие товарищи!» описывает расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Инцидент в советское время был засекречен. В ленте исполнила роль актриса Юлия Высоцкая, также получившая «Нику» за лучшую женскую роль.

Недавно кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021». Он также сравнил обязательные критерии, по которым картины отбирали на премию в этом году, с ситуацией в советском кинематографе.