Принц Чарльз возьмет на себя обязанности покойного отца, готовясь стать королем

Лондон, 26 апреля. Наследник британского престола, 72-летний принц Уэльский Чарльз принял на себя часть королевских обязанностей, которые ранее исполнял его покойный отец принц Филипп.

Как сообщает The Sun, принц Чарльз, в частности, планирует сопровождать королеву на открытии государственного парламента 11 мая. После смерти принца Филиппа ему предстоит взять на себя его обязанности, чтобы снять часть нагрузки на 95-летнюю королеву. В итоге он должен стать полноправным королем.

«Это явный сигнал о том, что королева не хочет, чтобы корона пропустила поколение, и что принц Чарльз начнет играть еще большую роль в королевской жизни. <…> Королева была невероятно стойкой в течение последних нескольких недель, но семья полна решимости сплотиться и поддержать ее. Чарльз будет в авангарде этих действий как наследник», — сообщил источник в Букингемском дворце.

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. В последние дни жизни он находился в лондонской больнице, где его навестил сын. Герцог Эдинбургский перед смертью попросил Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью.

Королевский историк Сара Ричардсон ранее предположила, что похоронившая своего мужа королева Елизавета II может отойти от исполнения своих обязанностей. Эксперт также заметила, что траурная церемония помогла королевской семье наконец-то объединиться. Прибывший из США принц Гарри после прощания с дедом о чем-то беседовал с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.