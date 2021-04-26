Федун рассказал о поисках нового тренера «Спартака»

Москва, 26 апреля. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что команда еще не нашла нового тренера.

Несмотря на это, президент клуба не планирует задерживать 35-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который объявил об отставке в декабре 2019 года.

«Не просил ли я Тедеско остаться? Вы сто раз уже спрашивали. Это его решение, он уходит. Смысл разговаривать, когда он объявил, что уходит? Я же не могу его приковать наручниками», — рассказал Федун.

Пока что клуб не нашел нового тренера. Как только это случится, сразу будет сделано объявление в СМИ, пообещал владелец «Спартака».

Недавно стала известна причина драки между фанатами футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Конфликт начался после граффити на одной из городских стен — фанаты ЦСКА закрыли рисунок фанатов «Спартака» своим изображением, что вызвало недовольство вторых.