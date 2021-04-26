«Еще по одной» признали лучшим иностранным фильмом на премии «Оскар»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Датская драма «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга получила статуэтку «Оскар» как лучший иностранный фильм. Вручение кинопремии проходит в ночь с 25 на 26 апреля.

В центре сюжета оказываются четыре друга, которые собираются отпраздновать 40-летие одного из них. В ходе беседы они решают проверить научную теорию, что человеку якобы необходимо немного алкоголя в крови, чтобы стать по-настоящему счастливым. Эксперимент сказывается на работе и личной жизни героев. Главные роли исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг и Ларс Ранте.

«Еще по одной» обошел в номинации конкурентов: китайский фильм «Лучшие дни», румынский «Коллектив», тунисский «Человек, который продал свою кожу», австрийский «Куда ты идешь, Аида?».

Статуэткой «Оскар» ранее отметили фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом за лучший адаптированный сценарий. Эта драма представлена в шести номинациях на кинопремии.