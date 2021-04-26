Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

Лос-Анджелес, 26 апреля. Фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли получил «Оскар» в номинации «лучший адаптированный сценарий».

Кинолента режиссера Флориана Зеллера вышла в январе 2020 года. Авторами сценария стали Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон. Драма представлена на «Оскар» в шести номинациях.

Претендентами на победу в 2021 году в номинации «лучший адаптированный сценарий» также были фильмы «Борат-2», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами» и «Белый тигр».

Ранее режиссер и продюсер Александр Роднянский сделал свой прогноз относительно главного приза американской киноакадемии за лучший фильм. По мнению Роднянского, главный «Оскар» получит фильм «Земля кочевников» режиссера-женщины из Китая Хлои Чжао.