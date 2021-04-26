Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:20
Общество
Фильм «Звук металла» получил «Оскар» за лучший звук
04:19
Технологии
Роскосмос поделился видео пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный
04:18
Технологии
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину
04:18
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники на даче
04:16
Общество
Полицейский в США застрелил напавшего на него с ножами чернокожего мужчину
04:16
Технологии
Илон Маск предсказал гибель первым участникам миссии на Марс
04:10
Общество
Хлоя Чжао стала лучшим режиссером по версии «Оскара-2021»
04:00
Политика
Военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ
03:56
Экономика
Москва и Петербург остались лидерами по размеру банковских вкладов населения
03:55
Происшествия
Две цистерны с газоконденсатом сошли с путей в Ульяновской области
03:54
Происшествия
Двух школьников задержали за стрельбу по трамваю на юго-западе Петербурга
03:46
Общество
Американский историк предполагает, что благосостояние США находится на краю гибели
03:39
Общество
Победителем в номинации «Оскара» «Лучший актер второго плана» стал Дэниэл Калуя
03:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри поставили Диану на первое место в списке имен для дочки
03:38
Общество
Драма «Дорогие товарищи!» Кончаловского получила премию «Ника» за лучший фильм
03:37
Общество
Принц Чарльз возьмет на себя обязанности покойного отца, готовясь стать королем
03:35
Происшествия
Школьник на электросамокате попал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге
03:33
Спорт
Федун рассказал о поисках нового тренера «Спартака»
03:26
Общество
«Еще по одной» признали лучшим иностранным фильмом на премии «Оскар»
03:15
Шоу-бизнес
Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Все новости

Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 03:36
Шоу-бизнес
Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Кадр из фильма «Отец»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли получил «Оскар» в номинации «лучший адаптированный сценарий».

Кинолента режиссера Флориана Зеллера вышла в январе 2020 года. Авторами сценария стали Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон. Драма представлена на «Оскар» в шести номинациях.

Претендентами на победу в 2021 году в номинации «лучший адаптированный сценарий» также были фильмы «Борат-2», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами» и «Белый тигр».

Ранее режиссер и продюсер Александр Роднянский сделал свой прогноз относительно главного приза американской киноакадемии за лучший фильм. По мнению Роднянского, главный «Оскар» получит фильм «Земля кочевников» режиссера-женщины из Китая Хлои Чжао.

Оскар отец сценарий
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Шоу-бизнес / Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Рейтинг@Mail.ru