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Трагедии на ЧАЕС — 35 лет: на Украине почтут память ликвидаторов аварии

Общество
Трагедии на ЧАЕС — 35 лет: на Украине почтут память ликвидаторов аварии
wikipedia.org

Киев, 26 апреля. Со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. На Украине звучат предложения восстановить зону отчуждения.

В ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария. В результате трагедии была создана 30-километровая зона отчуждения, которая сегодня остается условно открытой для посещения: находиться здесь имеет право только персонал, остальные (в том числе туристы) должны получать разрешение от администрации. В каждом случае посетителей сопровождает уполномоченный работник.

Несмотря на то, что опасность в зоне отчуждения все еще сохраняется, Украина строит планы по развитию территории.

«Нынешняя годовщина — это, конечно прежде всего 35 лет борьбы с последствиями катастрофы. Но сегодня мы уже задумываемся о восстановлении и о развитии. <…> Мы хотим, чтобы это была зона не отчуждения, а развития. Чтобы это была зона возрождения. Мы говорим не только о природе, но и о туризме», — цитирует ТАСС первого замминистра окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдана Боруховского.

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Косюк ранее также заявил, что территория, непригодная для жизни, все же должна приносить прибыль и «использоваться с пользой».

Чернобыльский биосферный заповедник

Сегодня две трети территории зоны отчуждения занимает Чернобыльский биосферный заповедник. По данным Минприроды Украины, здесь обитают не менее 300 видов животных, из которых 75 входят в Красную книгу. Однако после крупных пожаров в прошлом году эта территория претерпела значительные изменения: выгорело не менее 12,7 тыс. га лесов, полностью сгорели эвакуированные в 1986 году 12 сел, повреждены треть объектов, которые в последние годы использовались в туристических целях.

Чтобы сохранить территорию, пострадавшую при аварии на ЧАЭС, Минкульт надеется внести зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Все для туристов

«Наша задача за три года обеспечить нормальный доступ к зоне отчуждения защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей, открыть новые туристические маршруты», — заявил в прошлом году глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Для этого в 2020 году компания взяла на свой баланс порядка 200 км дорог в чернобыльской зоне, чтобы отремонтировать их. На сегодняшний день по заброшенным городам и селам в зоне отчуждения действуют 15 наземных маршрутов (один из которых специальный для велосипедистов). Помимо этого действуют несколько водных и воздушных маршрутов для туристов.

Согласно официальным данным, в 2020 году зону посетили 36 450 человек. Это в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Свои коррективы внесли ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Самыми популярными у посетителей стали промплощадка ЧАЭС и город атомщиков Припять. В среднем, групповая двухнедельная поездка в зону отчуждения стоит для украинских туристов 129 долларов (порядка 9700 рублей) с человека, для иностранцев — 249 долларов (18 700 рублей).

День памяти

В день 35-летия катастрофы на Украине пройдет целый ряд тематических мероприятий. В частности, у входа в административно-бытовой комплекс №1 ЧАЭС откроют памятник ликвидаторам аварии, напечатанный на 3D-принтере.

«Современные атланты-ликвидаторы держат над собой арку, а под ней обычный человек, который приложил правую руку к сердцу — так выглядит эта композиция», — сообщили в Центре организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Особая выставка пройдет в Припяти: посетители увидят технику, которая была задействована в ликвидации аварии. Организаторы уточнили, что на экспозиции под открытом небом будут представлены только экспонаты, исходящая радиация от которых не причинит вреда.

Архивные фотографии и видео записи покажут на территории ВДНХ в Киеве в рамках мультимедийной выставки «Чернобыль. Путешествие». Посетители узнают истории очевидцев аварии.

украина чаэс
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