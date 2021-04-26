Фильм «Девушка, подающая надежды» взял «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Лос-Анджелес, 26 апреля. Триллер режиссера Эмиральда Феннела «Девушка, подающая надежды» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Церемония вручения проходит в ночь с 25 на 26 апреля.

Сюжет фильма рассказывает о девушке Кассандре, которая подавала большие надежды во время учебы в университете, но теперь живет с родителями и работает в кофейне. По вечерам она тайно посещает бары и притворяется пьяной, чтобы охотиться на беззащитных людей. Главные роли в картине исполнили Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри.

На победу в номинации лучший оригинальный сценарий также претендовали «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

Кинокритик Кирилл Разлогов ранее назвал фаворитом премии «Оскар-2021» картину китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников», но не исключил, что фильм могут «забаллотировать».