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Режиссер Андрей Смирнов получил «Нику» за лучший фильм 2019 года

Общество
Режиссер Андрей Смирнов получил «Нику» за лучший фильм 2019 года
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Москва, 26 апреля. Национальную кинематографическую премию «Ника» получил кинорежиссер Андрей Смирнов за черно-белую драму «Француз».

Фильм признан лучшим в 2019 году по версии Российской академии кинематографических искусств. Драматург поблагодарил всех членов Союза кинематографистов, а также деятелей кино и низко поклонился. Смирнов отметил, что для него честь стоять на этой сцене. Кроме того, сценарист удостоился награды как лучший режиссер.

«Я открываю конверт - это фильм «Француз» Андрея Смирнова», — воскликнул главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

События в ленте происходят в 1950-х годах. В московский университет приезжает на стажировку выпускник французского педагогического университета. В столице герой надеется найти своего отца — бывшего офицера Белой армии, поскольку с наступлением оттепели многие узники сталинских лагерей вышли на свободу.

Ранее ФАН перечислил пять запоминающихся фильмов Николая Хомерики в честь 76-летия российского кинорежиссера и сценариста. Среди них были названы «Девять Семь Семь» (2006), «Сказка про темноту» (2009), «Синдром дракона» (2012), «Селфи» (2018), «Ледокол» (2016).

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