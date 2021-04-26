Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:20
Общество
Фильм «Звук металла» получил «Оскар» за лучший звук
04:19
Технологии
Роскосмос поделился видео пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный
04:18
Технологии
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb посвятили Гагарину
04:18
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал проводить майские праздники на даче
04:16
Общество
Полицейский в США застрелил напавшего на него с ножами чернокожего мужчину
04:16
Технологии
Илон Маск предсказал гибель первым участникам миссии на Марс
04:10
Общество
Хлоя Чжао стала лучшим режиссером по версии «Оскара-2021»
04:00
Политика
Военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ
03:56
Экономика
Москва и Петербург остались лидерами по размеру банковских вкладов населения
03:55
Происшествия
Две цистерны с газоконденсатом сошли с путей в Ульяновской области
03:54
Происшествия
Двух школьников задержали за стрельбу по трамваю на юго-западе Петербурга
03:46
Общество
Американский историк предполагает, что благосостояние США находится на краю гибели
03:39
Общество
Победителем в номинации «Оскара» «Лучший актер второго плана» стал Дэниэл Калуя
03:38
Общество
Меган Маркл и принц Гарри поставили Диану на первое место в списке имен для дочки
03:38
Общество
Драма «Дорогие товарищи!» Кончаловского получила премию «Ника» за лучший фильм
03:37
Общество
Принц Чарльз возьмет на себя обязанности покойного отца, готовясь стать королем
03:35
Происшествия
Школьник на электросамокате попал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге
03:33
Спорт
Федун рассказал о поисках нового тренера «Спартака»
03:26
Общество
«Еще по одной» признали лучшим иностранным фильмом на премии «Оскар»
03:15
Шоу-бизнес
Фильм «Отец» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Все новости

Диетолог Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды

Общество
Диетолог Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Врач-диетолог Сергей Обложко предупредил, что популярная летом минеральная вода может причинить вред здоровью человека и предостерег от ее излишнего употребления.

Специалист отметил, что минеральные воды принято делить на столовые и лечебно-профилактические. Употреблять последние нужно в определенных дозах по рекомендации специалиста, иначе они могут нанести вред.

«Лечебные воды надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава», — уточнил Обложко в интервью радио Sputnik.

Столовые минеральные воды подходят для ежедневного употребления, но переходить на них полностью и отказываться от обычной воды нельзя, уточнил врач-диетолог. Столовые минеральные воды позволяют лучше утолить жажду и восполняют дефицит электролитов. Но питьевую воду не заменяют, так как она всасываться в кишечнике другим образом.

«Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять», — заключил специалист.

Ранее авторы программы «Живая еда» рассказали, что Лечебная минеральная вода часто воспринимается россиянами как панацея от множества болезней. Тогда как ее бесконтрольное употребление лишь усиливает проблемы со здоровьем. Употребление такой воды без соответствующих рекомендаций усилит болезненное состояние. Это связано с повышенным содержанием в ней ионов.

Лечебная вода способна ускорять секрецию пищеварительных ферментов. В некоторых случаях это обостряет заболевания пищеварительной системы. Противопоказаниями к применению «минералки» является наличие болезней почек, повышенное артериальное давление и сердечная недостаточность.

здоровье диетолог минеральная вода
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Диетолог Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды
Рейтинг@Mail.ru