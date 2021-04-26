Диетолог Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды

Москва, 26 апреля. Врач-диетолог Сергей Обложко предупредил, что популярная летом минеральная вода может причинить вред здоровью человека и предостерег от ее излишнего употребления.

Специалист отметил, что минеральные воды принято делить на столовые и лечебно-профилактические. Употреблять последние нужно в определенных дозах по рекомендации специалиста, иначе они могут нанести вред.

«Лечебные воды надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава», — уточнил Обложко в интервью радио Sputnik.

Столовые минеральные воды подходят для ежедневного употребления, но переходить на них полностью и отказываться от обычной воды нельзя, уточнил врач-диетолог. Столовые минеральные воды позволяют лучше утолить жажду и восполняют дефицит электролитов. Но питьевую воду не заменяют, так как она всасываться в кишечнике другим образом.

«Не нужно полностью переходить на нее с целью утоления жажды. Ее можно только добавлять к водному режиму и не стоит ей злоупотреблять», — заключил специалист.

Ранее авторы программы «Живая еда» рассказали, что Лечебная минеральная вода часто воспринимается россиянами как панацея от множества болезней. Тогда как ее бесконтрольное употребление лишь усиливает проблемы со здоровьем. Употребление такой воды без соответствующих рекомендаций усилит болезненное состояние. Это связано с повышенным содержанием в ней ионов.

Лечебная вода способна ускорять секрецию пищеварительных ферментов. В некоторых случаях это обостряет заболевания пищеварительной системы. Противопоказаниями к применению «минералки» является наличие болезней почек, повышенное артериальное давление и сердечная недостаточность.